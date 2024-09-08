Самый высокий уровень цифровизации. Значительная часть регионов России перешла на ДЭГ

На сегодняшний день голосование в России стало продолжением развития цифровых технологий. Таким мнением в рамках «Ночи выборов» поделился вице-президент Ассоциации политических консультантов Андрей Максимов.

«Огромный объем цифровой информации начинает работать. Значительная часть регионов уже настолько ушли в цифру, что там голосуют примерно столько же людей, сколько и в онлайне. И технология продолжает развиваться», — подчеркнул он.

На этом фоне возникает ряд вопросов. Например, зачем теперь нужен экзитпол — голосующих из дома людей нельзя опросить о ходе выборов.

«Возникает вопрос легитимизации выборов. Как раз вопрос, может быть, мы здесь обсудим на одном из круглых столов, потому что новые инструменты нужны для нового времени», — добавил Максимов.

По его словам, в России самый высокий уровень цифровизации в мире. В Европе практически нет ничего подобного, а США откатились назад из-за взлома системы ДЭГ.

«Нашу систему тоже дискредитируют, но пока ничего не выходит у оппонентов», — сказал политконсультант.

Электронный способ голосования выбрал председатель правительства Михаил Мишустин. Глава кабмина зарегистрировался в системе ДЭГ и заполнил бюллетень с компьютера.