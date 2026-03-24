«Снайперы на колольне»: капитан Палазник рассказал о боях в зоне СВО в 2022 году

Российским военным в 2022 году при освобождении одного из населенных пунктов в зоне специальной военной операции сначала пришлось занять колокольню в центре. Об этом рассказал ТАСС Герой России капитан Росгвардии Никита Палазник.

По его словам, бой со снайперами противника шел всю ночь. На рассвете начался штурм. Российские снайперы получили приказ залечь на колокольне и вести работу по украинским военным оттуда.

«И вот это было самое запоминающееся: зимнее утро, храм — и мои пацаны лежат, снайперы, на колокольне и высматривают противника», — рассказал Палазник.

Этот бой он назвал для себя самым тяжелым за всю кампанию. Один из сослуживцев капитана получил за него звание Героя России.

Говоря о собственной награде, Палазник заявил, что получил ее не он сам, а его подразделение, которое он всего лишь направил в нужное русло. Он рассказал, что командует опытными специалистами, заставшими еще Вторую чеченскую войну.

Ранее Минобороны рассказало, как удерживавший опорный пункт в одиночку более двух месяцев рядовой Сергей Ярашев послал противника «далеко-далеко» в ответ на предложение сдаться. Боец остался в живых и за свой подвиг тоже был удостоен высшей государственной награды.