Зюганов заявил о подготовке наказа новому составу кабмина | 360°

Власть 10 мая 2024, 16:18 Зюганов заявил о подготовке наказа новому составу кабмина Зюганов: КПРФ подготовила наказ новому составу правительства РИА «Новости»

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Фракция КПРФ подготовила наказ новому составу правительства России. С таким заявлением выступил лидер партии Геннадий Зюганов, сообщило РИА «Новости».

«Посоветовавшись, <…> подготовили мы наказ и к этому правительству», — сказал политик

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По словам Зюганова, наказ предусматривает реализацию тех установок, которые получил Николай Харитонов. Речь идет о программе КПРФ «10 шагов к достойной жизни» и 12 законопроектах партии.

Правительство должно работать как слаженная команда, подчеркнул Зюганов. В настоящее время, по его оценке, кабмин не выполняет установки главы государства.

Также политик обратил внимание, что у КПРФ есть вопросы к финансово-экономическому блоку нынешнего состава кабмина.