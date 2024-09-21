«Парень строгих правил»? Чем известен депутат Денис Парфенов, угодивший в секс-скандал

Депутат от КПРФ Денис Парфенов снова оказался в центре скандала — в Сеть выложили ролик, на котором мужчина, очень похожий на Парфенова, развлекается с женщиной в своем думском кабинете. Достоверность записи доподлинно неизвестна, а коллеги депутата выступили в его защиту, заявив, что тот добропорядочный и интеллигентный человек. 360.ru вспомнил главные страницы и скандальные случаи политической карьеры Парфенова.

Парфенов и секс-скандал В пятницу, 20 сентября, на просторах интернета разгорелся скандал, в котором фигурирует фамилия Парфенова. Депутат оказался в щекотливой ситуации — в Сети появилось видео, на котором похожий на него мужчина развлекается с девушкой, предположительно, в думском кабинете. Авторы поста утверждают, что на видео Парфенов и девушка Диана. Однако подтверждений этой информации нет. Telegram-канал Мосгордумы отреагировал на появление видеоролика. Авторы поста опубликовали комментарий источника в КПРФ, который заявил, что камера была в сумке у женщины. «Видео этому уже лет пять (кабинет до ремонта). Парфенов вроде бы уйдет в отставку по собственному», — добавил источник.

Фото: РИА «Новости»

Коллеги Парфенова по Госдуме в беседе с 360.ru заявили, что не хотят комментировать эту ситуацию. «Я не буду комментировать, не знаю ни о каких проверках. И странно, что… ну ладно, не буду комментировать, пусть он сам», — заявил член комиссии ГД по вопросам депутатской этики Сергей Леонов. Его коллега по комитету Елена Драпеко тоже высказалась весьма кратко. «Не буду. Чем меньше мы будем комментировать, тем скорее это все забудется. А кто разместил, того в тюрьму», — подчеркнула депутат.

Фото: Mihail Siergiejevicz/Keystone Press Agency / Global Look Press

Однопартиец Парфенова, первый зампредседателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков отметил, что впервые слышит об этом скандале. О Парфенове он отозвался как о «парне строгих правил» и заявил, что «сомневается во всем». «Он исключительно порядочный. Это очень интеллигентный человек, очень воспитанный из очень хорошей, приличной семьи. Я от него никогда не слышал не только грубого слова, но какого неблагозвучного слова», — заступился за коллегу Синельщиков.

Биография Дениса Парфенова Денис Парфенов родился 22 сентября 1987 года в Москве, в семье шофера и медсестры. В 2004 году окончил общеобразовательную автономную некоммерческую организацию «Школа „Знак“» и поступил в МГУ имени Ломоносова на кафедру «Стратегическое планирование и экономическая политика» философского факультета. После окончания вуза Парфенов получил квалификацию «политолог». Интерес к истории и обществоведению Парфенов проявлял с юных лет. Бабушка и дедушка много рассказывали о счастливом советском прошлом, мальчик зачитывался книгами Карла Маркса, Фридриха Энгельса, проникся идеями Иосифа Сталина и Владимира Ленина. Все это способствовало формированию коммунистического мировоззрения. Во взрослом возрасте Денис решил, что нужно претворять идеи своих кумиров в жизнь.

Фото: РИА «Новости»

Политическую активность Парфенов начал проявлять уже на первом курсе вуза, в 2005 году он вступил в Союз коммунистической молодежи, а также был секретарем городского комитета по организационной работе. В 2006 году вошел в состав окружного комитета организации. В КПРФ Парфенов вступил в 2007 году, через год стал членом горкома комсомола, а потом — секретарем окружного комитета комсомола ЦАО Москвы. Два года, с 2009-го по 2011-й, работал в Сбербанке России, но потом уволился и занялся политической карьерой, параллельно работая ассистентом на кафедре «Стратегического планирования и экономической политики» факультета государственного управления МГУ. В октябре 2009 года баллотировался в Московскую городскую думу, однако выборы не прошел. В 2011-м его приняли в городской комитет КПРФ, где он год отработал консультантом по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний.

Фото: РИА «Новости»

С декабря 2012-го по 2016 год Парфенов работал помощником депутата Госдумы России. Вторая попытка пройти в Мосгордуму в 2014 году также оказалась неудачной, Парфенов занял второе место. В 2016 году политика избрали в Госдуму РФ VII созыва от КПРФ по Медведковскому одномандатному избирательному округу. В нижней палате парламента вошел в состав партийной фракции. В 2021 году снова стал депутатом Госдумы, несмотря на проигрыш самовыдвиженцу актеру Дмитрию Певцову.

Фото: РИА «Новости»

Другие скандальные истории с участием Дениса Парфенова

Изгнанный с ток-шоу Денис Парфенов известен как последовательный критик действий правительства России, которые, по его мнению, являются антинародными, и олигархии. Позиция Парфенова по олигархам не один раз приводила к неприятным последствиям. В марте 2022 года депутата выставили из студии во время прямого эфира ток-шоу «Место встречи» на НТВ. Скандал произошел во время обсуждения событий на Украине. Парфенов решил порассуждать о мирном существовании России и Украины в будущем. Ведущие Андрей Норкин и Иван Трушкин остро отреагировали на предложение депутата и выставили его из студии.

Фото: РИА «Новости»

«У части экспертов и у ведущих принципиальный вопрос, поставленный мною, вызвал очевидную изжогу. Я предложил поговорить о том, каким мы видим будущее обеих стран — останется ли олигархическое устройство, которое сейчас есть и там, и тут», — пояснил ситуацию «Вечерним ведомостям» депутат и добавил, что эта тема болезненная для власти. Парфенова обвинили в «зарабатывании политических очков», а участники ток-шоу заявили, что обсуждение олигархов сейчас «не к месту». Депутат в ответ заявил, что высказал весьма умеренную позицию, а такая реакция свидетельствует о «закручивании гаек». «Власть реагирует на недовольство общества пока только одним известным ей способом — используя дубинку и запретительные меры», — заявил Парфенов.

Второе гражданство Парфенова В апреле 2020 года на заседании Госдумы Парфенова ненароком обвинили в наличии гражданства США. Незадолго до этого депутат выступил с критикой упрощенной до предела процедуры принятия антикризисных законов. Парфенов отверг обвинения во втором гражданстве и заявил, что это ответ на его позицию по законотворчеству.

Интересно Закон запрещает депутатам Госдумы иметь гражданство любого другого государства, кроме российского — как и вид на жительство в любом другом государстве. Если такой факт вскроется — нарушителю грозит лишение мандата. Закон запрещает депутатам Госдумы иметь гражданство любого другого государства, кроме российского — как и вид на жительство в любом другом государстве. Если такой факт вскроется — нарушителю грозит лишение мандата.

В ответ Парфенов инициировал проверку на двойное гражданство 39 депутатов, среди которых бывшие спортсмены Ирина Роднина и Вячеслав Фетисов, экс-глава Олимпийского комитета России Александр Жуков и руководитель думской комиссии по контролю за доходами Отари Аршба.

Фото: РИА «Новости»

Парфенов против «QR-фашизма» В середине декабря 2021 года в разгар пандемии коронавируса Госдума в первом чтении приняла законопроект о QR-кодах, согласно которому россияне будут обязаны предъявлять документ о вакцинации, медотводе или перенесенной болезни в кафе, ресторанах, магазинах, учреждениях культуры и других общественных местах. Выступавшие против закона депутаты от КПРФ Денис Парфенов, Сергей Обухов и Валерий Рашкин растянули в зале заседания плакат «КПРФ против QR-фашизма». Члены «Единой России» попытались вырвать плакат, между народными избранниками завязалась потасовка, которую не удалось предотвратить даже спикеру Вячеславу Володину. Всех нарушителей спокойствия «поставили на карандаш».

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Парфенов против пенсионной реформы В 2018 году депутат от КПРФ выступал против принятия пенсионной реформы. На заседании по правкам в пенсионное законодательство Парфенов и его коллега по партии Валерий Рашкин пришли в футболках с изображением перечеркнутых цифр 63 и 65, за что получили выговор от спикера ГД Вячеслава Володина за нарушение дресс-кода.

Фото: РИА «Новости»

Парфенов и «министерство счастья» В ноябре 2023 года Парфенов выступил против «министерства счастья», о создании которого вновь заговорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Предполагалось, что через это ведомство будут проходить все решения и законы на предмет того, делают ли они людей более счастливыми. Парфенов заявил, что прежде чем создавать целое и всеобъемлющее «министерство счастья», властям следовало бы акцентировать внимание на деталях. «Лучше начать с поднятия уровня жизни россиян, отмены пенсионной реформы, ввода прогрессивного налога на доходы богатых», — заявил депутат. Еще он предложил передать государству всю табачную и спиртовую промышленность, организовать плановое управление экономикой и отменить часть «запретительных законов». «Вот тогда не нужно будет никакого министерства. Уже счастья станет гораздо больше в нашей стране», — подчеркнул Парфенов и добавил, что нет нужды «плодить чиновничью армию».

Фото: РИА «Новости»

Парфенов против Ильина В 2024 году депутат поддержал петицию студентов РГГУ, которые выступили против появления центра с именем философа Ивана Ильина. Парфенов назвал его «фашиствующим философом» и привел доводы против открытия центра с его именем. Он призвал власти найти более достойную кандидатуру, «с более подходящими под культуру и дух нашего общества идеями».

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Парфенов заступился за YouTube В августе 2024 года коммунист обратился к Роскомнадзору с призывом восстановить работу видеохостинга YouTube. Он заявил, что замедление работы платформы «не в полной мере» отвечает запросам общества. Парфенов отметил, что отечественные аналоги уступают по функционалу YouTube и не пользуются широкой популярностью. Большинство россиян выступает против блокировки видеохостинга.