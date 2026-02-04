«Зима близко». Медведев шокировал: на столе ядерный ультиматум?

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал окончательное истечение срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Свою позицию по данному вопросу политик высказал в аккаунте на X .

Медведев указал на то, что впервые с 1972 года между Россией и США больше не существует соглашений, которые бы ограничивали потенциал стратегических ядерных сил.

Он напомнил, что целая эпоха международных договоров, включая ОСВ-I, ОСВ-II, а также все последующие серии СНВ и СНП, теперь официально осталась в прошлом.

Свой комментарий зампред Совбеза сопроводил лаконичной фразой «Вот и все», констатируя исчезновение правовых рамок, которые на протяжении десятилетий сдерживали гонку ядерных вооружений между правопреемницей СССР и Соединенными Штатами.

В качестве иллюстрации к текущей геополитической ситуации Дмитрий Медведев использовал известную фразу из сериала «Игра престолов» — «Зима близко».

Срок действия СНВ-III между Россией и США истекает 5 февраля. Владимир Путин предлагал продлить его условия еще на год. В МИД России выпустили заявление, где констатировали финализацию документа.