Журналист раскрыл подробности записи последнего новогоднего обращения Ельцина

Запись новогоднего обращения первого президента России Бориса Ельцина в 1999 году держали в строгом секрете после его решения о добровольной отставке. Об этом в беседе с ТАСС рассказал работавший более 10 лет с бывшим главой государства фотокорреспондент Юрий Феклистов.

Он подчеркнул, что текст для Ельцина написал занимавший тогда пост главы администрации президента Валентин Юмашев. Журналист добавил, что съемку провели днем за несколько часов до наступления нового года.

«Это была секретная операция, чтобы не произошла утечка. Обычно записывали обращение заранее, за два-три дня, в Кремле. Выставляется свет, елка, оборудование тяжелое, и это все снимается», — заявил Феклистов.

Журналист добавил, что супруга Ельцина Наина Иосифовна в день обращения мужа плакала от радости, считая, что он наконец избавился от тяжелой ноши. При этом сам ушедший с поста президент изменился в лучшую сторону и улучшил здоровье. Все свободное время он посвятил путешествиям.

Президент России Владимир Путин в рамках совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции рассказал, как менялось отношение стран Запада к его предшественнику Борису Ельцину.

Глава государства подчеркнул, что сначала к первому президенту России западные политики относились хорошо, пока он не встал на защиту Югославии, которую начали бомбить силы НАТО. После этого на Западе о первом российском лидере начали распускать различные слухи.