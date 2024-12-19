«Начали преследовать и обзывать». Путин рассказал, почему испортился имидж Ельцина

Бывший президент России Борис Ельцин был приятен Западу до того, как высказался о недопустимости ударов по Югославии. Об этом Владимир Путин напомнил в рамках совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции.

«Как только он поднял голос в защиту Югославии, как только сказал о том, что это противоречит международному праву и уставу ООН, что это недопустимо в современной Европе — наносить удары по Белграду, по столице европейского государства без санкции Совета Безопасности ООН, его тут же начали преследовать, обзывать: он такой-растакой, алкаш и прочее», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства добавил, что до этого момента все было хорошо, Ельцина покровительственно хлопали по плечу и не замечали, когда он употреблял спиртное.

Ранее президент России отметил, что события, которые происходили в стране до и после отставки Ельцина, вели ее к тотальной утрате суверенитета.