Представитель парламента Танзании Мвиньи посетил ЦОН в Подмосковье

Представитель парламента Объединенной Республики Танзания Абдулла Али Хассан Мвиньи ознакомился с работой Центра общественного наблюдения в Подмосковье. Он оценил прозрачность выборов вместе с делегацией международных электоральных экспертов и наблюдателей.

Мвиньи признался, что его поразил высокий уровень организации процессов.

«Я был чрезвычайно впечатлен использованием технологий в режиме реального времени для наблюдения за каждым избирательным участком, на котором происходят все операции», — подчеркнул он.

По его словам, организация голосования проходит на высоком уровне прозрачности и с задействованием технологий, которые делают процесс простым.

По состоянию на 14:05 явка на выборы в России составила 32,87%, сообщил ЦИК. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 по местному времени с 18 по 20 сентября. Также жители ряда регионов могут отдать свои голоса при помощи дистанционного электронного голосования.