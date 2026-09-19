Живые памятники проголосовали на выборах Улан-Удэ

«Гостеприимная Бурятия» и «Мэргэн» пришли на выборы в Улан-Удэ

Необычные гости появились на избирательных участках в Улан-Удэ. Персонажи памятников «Гостеприимная Бурятия» и «Мэргэн» пришли на голосование в образах известных городских скульптур, сообщил 360.ru.

Артисты пришли в костюмах, стилизованных под бронзовые памятники. Один из персонажей держит в руках лук, второй — традиционную чашу.

Таким образом организаторы обыграли участие жителей города в выборах депутатов Государственной думы. Избирательные участки в Улан-Удэ работают с 08:00 до 20:00.

Необычные персонажи появляются на выборах и в других регионах. В подмосковном Протвине талисман городской библиотеки Библик пришел поддержать членов участковой избирательной комиссии № 2400, работающей в лицее № 2. Библиотечный персонаж поприветствовал членов комиссии и наблюдателей.