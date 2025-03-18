Жителя Подмосковья, сбившего дрон из ружья, наградили в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил почетной грамотой жителя Подмосковья Александра Юдаева, который сбил из ружья беспилотник во время масштабной атаки 11 марта. Об этом сообщили в пресс-службе палаты парламента.

«Когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что человек совершил поступок, чтобы защитить близких, и поблагодарил его самого и его родителей.

Сам Юдаев, приехавший на награждение с женой и сыном, заявил, что выполнил гражданский долг. Он поблагодарил депутатов за оказанную честь.

«Я знал, что за моими плечами находится мой город Озеры, город Москва и вообще наша большая Родина. Я ни минуты не сомневался, что делаю все правильно. Спасибо большое. Служу России!» — сказал он.

Ранее Юдаев рассказал 360.ru, что решил сбить цель, потому что она угрожала городу, где живут все его родные. Взрыв был такой силы, что последствия попадания беспилотника в жилой дом можно только предугадать, добавил он. Сам Александр — отставной военный, служил в органах внутренних дел и воевал в Чечне.