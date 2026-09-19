Жители Солнечногорска проявили высокий интерес к выборам

Первый день выборов в Солнечногорске прошел спокойно и без нарушений. Сотрудники избирательных комиссий отметили высокий интерес жителей к голосованию.

Избиратели могли посетить фотозоны, а для семей с детьми организовали локации и активности. Наблюдатель Александра Карпова отметила высокую организацию голосования.

«Все проходит хорошо, потому что налажен этот процесс», — подчеркнула она.

Начальник штаба общественного наблюдательного Совета городского округа Солнечногорск Владимир Дацюк отметил, что жители приходили в приподнятом настроении.

«Все понимают, что это праздник. Очередей пока нет, но все время подходят люди», — уточнил он.

В выходные на участках ждут тех, кто еще не успел их посетить и выполнить свой гражданский долг.

Всего в первый день выборов проголосовали более 1,5 миллиона жителей Московской области. Секретарь избирательной комиссии региона Руслан Фурс рассказал, что с помощью бумажных бюллетеней проголосовали 18,23%.