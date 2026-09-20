Голосование на выборах в Химках проходит в спокойной обстановке

На избирательных участках в городском округе Химки отмечается спокойная обстановка без нарушений. Об этом заявила член Общественной палаты округа Екатерина Домбровская.

По ее словам, УИК показывают хорошую явку — на участки приходит много людей.

«Обстановка спокойная. Мы постоянно наблюдаем за ходом голосования и ведем мониторинг», — подчеркнула она.

Домбровская добавила, что члены УИК готовы оперативно реагировать на возможные нарушения, но пока такие ситуации не возникали.

Член Общественной палаты округа также высказалась об организации работы Центра общественного наблюдения в Одинцове. Он уточнила, что благодаря площадке контроль за ходом голосования стал удобным и комфортным.

Сегодня в России стартовал заключительный день голосования на выборах в ГД. Жители 11 регионов также голосуют за губернаторов, в 39 субъектах — за региональные парламенты. В Подмосковье проходит голосование за депутатов Мособлдумы, в 10 столицах регионов проводятся муниципальные выборы.