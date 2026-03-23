Жителей Санкт-Петербурга предупредили об ограничениях мобильного интернета

Временные ограничения мобильного интернета ввели в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по информатизации и связи, отметив, что не имеют полномочий влиять на этот вопрос.

Там добавили, что жители и гости могут воспользоваться бесплатной городской сетью Wi-Fi, в которой необходимо авторизоваться через номер телефона или «Госуслуги». Комитет опубликовал список мест, где это можно сделать.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле при ограничениях связи общаются через стационарные телефоны. Он добавил, что ограничения в центре Москвы сохранятся до тех пор, пока это необходимо для обеспечения безопасности.