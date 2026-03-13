Песков рассказал, как общаются в Кремле в условиях блокировок интернета

В период ограничений связи в Кремле используют стационарные телефоны. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пользуемся стационарными телефонами», — заявил он.

Песков отмечал, что в центре Москвы продолжат действовать ограничения мобильной связи, пока это необходимо для обеспечения безопасности. Он подчеркивал, что эти меры соответствуют российскому законодательству, а информацию о их введении сообщают заранее.

Депутаты Госдумы также перешли на использование спецсвязи из-за перебоев с интернетом и мобильной связью в центре Москвы, сообщал парламентарий Андрей Свинцов. По его словам, в отдельных случаях они возвращаются к личным встречам в залах заседаний или кабинетах.