Жест уважения. Путина проводил из Китая кортеж министра

Владимир Путин завершил визит в Китай и отправился во Владивосток

Российский президент Владимир Путин завершил свой официальный визит в Китай и направился во Владивосток. Кадры из аэропорта распространила пресс-служба Кремля.

Провожать лидера России на взлетную полосу вышли глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И и российский посол в Китае Игорь Моргулов. Церемония прощания на высоком уровне подчеркнула уровень сотрудничества двух стран.

Судя по видео, которые опубликовал Кремль, перед вылетом Владимир Путин провел оживленную беседу с Ван И. О чем говорил президент России с высокопоставленным дипломатом, пока не раскрывалось.

Президент России Владимир Путин провел в Китае четыре дня. Он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и многими другими мировыми лидерами.

Глава государства также принял участие в масштабном параде, приуроченном к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Это крупнейшее мероприятие такого рода в современной истории Китая.