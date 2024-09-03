Железнодорожный мост возведут между Амурской областью и Китаем на частные деньги

Амурский губернатор анонсировал строительство железнодорожного моста в Китай

Фото: РИА «Новости»

Железнодорожный мост соединит Амурскую область и уезд Мохэ в Китае. Объект планируют возвести за счет частных денег, сообщил зампред правительства региона Павел Пузанов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), его слова передал ТАСС.

По словам Пузанова, проект переправы в районе российского села Джалинда и китайского уезда Мохэ обсуждают уже два года.

«Сейчас по поручению правительства страны работаем с Минтрансом России, ОАО „РЖД“, коллегами из Якутии по выбору оптимальной модели его реализации, в том числе в рамках государственно-частного партнерства», — пояснил он.

Строительство моста между РФ и КНР выгодно не только инвесторам из северных районов Амурской области, но и ближайшим регионам, включая Республику Саха и Забайкальский край.

Специалисты выбрали расположение для створ, а также обговорили ключевые технические характеристики моста. Предполагаемый грузопоток на переправе составит 20 миллионов тонн.

Ранее посол Китая Чжан Ханьхуэй анонсировал приезд в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. В октябре китайский лидер посетит саммит БРИКС в Казани.

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