«Ждите дальнейших шагов». Медведев заявил о новых действиях в ответ на политику НАТО

Медведев: с отменой моратория на размещение РСД придется считаться всем

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о готовящихся «дальнейших шагах» после снятия моратория на ракеты средней дальности. Такое заявление он опубликовал в социальной сети X .

Медведев назвал решение о снятии моратория результатом «антироссийской политики НАТО». Он подчеркнул, что происходящее по сути является «новой реальностью, с которой придется мириться всем противникам страны».

«Ждите дальнейших шагов», — написал Медведев, не уточнив конкретные меры, которые может предпринять Россия.

Ранее пресс-служба МИД России опубликовала официальное заявление о том, что страна больше не будет соблюдать мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. По словам министерства, российские инициативы по поддержанию сдержанности не встретили отклика со стороны США и их союзников.