«Ждите дальнейших шагов». Медведев заявил о новых действиях в ответ на политику НАТО
Медведев: с отменой моратория на размещение РСД придется считаться всем
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о готовящихся «дальнейших шагах» после снятия моратория на ракеты средней дальности. Такое заявление он опубликовал в социальной сети X.
Медведев назвал решение о снятии моратория результатом «антироссийской политики НАТО». Он подчеркнул, что происходящее по сути является «новой реальностью, с которой придется мириться всем противникам страны».
«Ждите дальнейших шагов», — написал Медведев, не уточнив конкретные меры, которые может предпринять Россия.
Ранее пресс-служба МИД России опубликовала официальное заявление о том, что страна больше не будет соблюдать мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. По словам министерства, российские инициативы по поддержанию сдержанности не встретили отклика со стороны США и их союзников.