«Ждет земля без всякого обмена глубиной 1,5 метра». Захарова — о предложении Зеленского обменяться территориями с РФ
Захарова ответила на предложение Зеленского об обмене территориями с РФ
В беседе с Life официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной манере ответила на предложение Владимира Зеленского о возможном обмене территориями с Россией.
«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена — площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора», — заявила Захарова.
Она добавила, что подобные заявления Зеленский делает с целью скрыть настоящие масштабы последствий на этом направлении для ВСУ.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов предложить России прямой обмен территориями. По его словам, Украина откажется от территорий в Курской области, которые киевский режим до сих пор удерживает, но какую часть занятой Россией земли попросит Украина взамен, он не знает.