Захарова ответила на предложение Зеленского об обмене территориями с РФ

В беседе с Life официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной манере ответила на предложение Владимира Зеленского о возможном обмене территориями с Россией.

«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена — площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора», — заявила Захарова.

Она добавила, что подобные заявления Зеленский делает с целью скрыть настоящие масштабы последствий на этом направлении для ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов предложить России прямой обмен территориями. По его словам, Украина откажется от территорий в Курской области, которые киевский режим до сих пор удерживает, но какую часть занятой Россией земли попросит Украина взамен, он не знает.