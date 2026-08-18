«Жаль Британию». Лавров резко ответил на заявление Бернэма о поддержке Украины

Прямое участие британских ракетных войск в ударах по территории РФ Москва будет расценивать как участие Лондона в войне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии для ИС «Вести» .

Заявление российского дипломата связано с тем, что премьер-министр Великобритании Энди Бернэм пообещал продолжать поддержку Киева после того, как российское посольство предупредило Британию об ответных мерах за удары британскими дронами по России. Лавров подчеркнул, что Россия имеет право действовать в любом районе мирового океана, если кто-то посягает на ее интересы и собственность.

«Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне — со всеми вытекающими последствиями», — заявил Лавров.

Министр добавил, что ему «жаль Британию», если она будет с Украиной до самого конца.