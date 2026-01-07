Призывы президента Украины Владимира Зеленского «похитить Кадырова» говорит о его попытках сорвать мирное урегулирование конфликта. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что просьбы Зеленского звучат унизительно.

«Скоморох предлагает властям США похитить меня. <…> американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Зеля, хотя бы попытайся быть мужчиной. <…> Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы», — отметил Кадыров.

Глава Чечни заявил, что это явно подтверждает попытки Зеленского сорвать мирное урегулирование. Кадыров подчеркнул, что враг может зайти в республику, но выйти не получится.

Зеленский предложил «похитить Кадырова», чтобы оказать давление на Россию. На такое предложение главу киевского режима «вдохновила» операция США в Венесуэле.