Зеленского призвали на коленях просить прощения у Украины и России

Кадыров: Зеленский должен на коленях просить прощения у украинцев и россиян

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, призвав его на коленях просить прощения у украинского народа и России. Об этом чеченский лидер заявил в эфире телеканала «Россия 1» .

Кадыров обвинил Зеленского в том, что он «слушая западное начальство, забрасывает людей на мясорубку».

«Он сейчас должен, это мое глубокое убеждение, встать на колени и просить прощения сначала украинского народа, потом у России», — сказал он.

По мнению чеченского лидера, Зеленский не является президентом.

Также Кадыров уверен, что Россия одержит победу в украинском конфликте уже в этом году. Он обратил внимание, что у ВСУ есть большие проблемы с пехотой как основной силой на поле боя.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Зеленского «побежденным клоуном», действия которого наносят Украине только вред.