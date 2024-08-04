«Победа сто процентов будет». Кадыров заявил, что СВО завершится в этом году

Россия уже в этом году одержит победу в украинском конфликте. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Победа сто процентов в этом году будет», — сказал он.

Отдельно Кадыров обратил внимание, что у ВСУ есть большие проблемы с пехотой, а это, по его словам, основная сила на поле боя. Аналогичным образом обстоят дела у противника и с авиацией.

Также глава Чечни отметил уверенное положение ВС РФ под Волчанском, в то время как украинские боевики на этом направлении сдаются в плен.

Ранее в Минобороны сообщили о взятии под контроль сел Прогресс и Евгеновка. Их освобождение даст возможность российским бойцам вести наступление на важнейший транспортный узел ВСУ — город Красноармейск.