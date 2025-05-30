Небензя: Украина хочет обмануть Трампа и вернуть США на русофобские позиции

Президент Украины Владимир Зеленский хотят обмануть и дезориентировать главу Белого дома Дональда Трампа, чтобы вернуть США на антироссийские позиции. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости» .

«Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача — обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа, любой ценой постараться вернуть его страну <…> на антироссийские и русофобские позиции», — отметил дипломат.

Небензя указал, что США уже впустую потратили на помощь Украине сотни миллиардов долларов.

В Верховной раде Зеленского назвали первопричиной невозможности мирного урегулирования конфликта. Депутаты считают, что убрав эту преграду, можно добиться мира за 24 часа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский заточен на аплодисменты и лайки, а не на переговоры. Дипломата процитировало Ura.ru.