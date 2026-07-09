Экс-премьер России, глава Ассоциации юристов России, Сергей Степашин заявил, что Владимира Зеленского ждет суд Божий за причиненный вред. Такое мнение политик высказал в беседе с ТАСС .

Экс-премьер подчеркнул, что действующий президент Украины принес очень много вреда, как собственному народу, так и другим.

«Я думаю, Зеленского рассудит Всевышний», — заявил Степашин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Президент рассказал, как Зеленский стал спорить по поводу текста совместного заявления во время первой же встречи с российским лидером Владимиром Путиным.