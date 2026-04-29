Зеленский провоцирует ядерный конфликт и не хочет мира — Захарова
Захарова: Зеленский создает предпосылки для ядерного столкновения
Владимир Зеленский подрывает мирные усилия и создает условия для ядерного конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Он, по сути, продолжает провоцировать ядерный конфликт подобными заявлениями. Причем Западная Европа рискует стать первой жертвой этого самого ядерного шантажа. Зеленский не хочет мира, это очевидно», — подчеркнула она.
По мнению Захаровой, он стремится бесконечно затягивать боевые действия и готов пойти на опасное обострение конфликта. Европейцы должны осознать, отметила дипломат, если они не остановят «своего подопечного», которому ежедневно выделяют миллионы евро, и он не остановится в своем безумии, то избежать последствий не удастся.
Захарова также назвала энергетический терроризм визитной карточкой Украины. Как отмечают власти, зафиксирован рост угроз на АЗС и газораспределительных станциях.