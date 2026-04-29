Владимир Зеленский подрывает мирные усилия и создает условия для ядерного конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге .

«Он, по сути, продолжает провоцировать ядерный конфликт подобными заявлениями. Причем Западная Европа рискует стать первой жертвой этого самого ядерного шантажа. Зеленский не хочет мира, это очевидно», — подчеркнула она.

По мнению Захаровой, он стремится бесконечно затягивать боевые действия и готов пойти на опасное обострение конфликта. Европейцы должны осознать, отметила дипломат, если они не остановят «своего подопечного», которому ежедневно выделяют миллионы евро, и он не остановится в своем безумии, то избежать последствий не удастся.

Захарова также назвала энергетический терроризм визитной карточкой Украины. Как отмечают власти, зафиксирован рост угроз на АЗС и газораспределительных станциях.