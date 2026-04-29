Захарова назвала энергетический терроризм визитной карточкой Украины

Энергетический терроризм — одна из визитных карточек Киева. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время выступления на брифинге .

В Запорожской области 28 апреля четыре беспилотника ВСУ атаковали объекты городской инфраструктуры Энергодара. По словам мэра Максима Петухова, зафиксирован рост угроз на АЗС и газораспределительных станциях. И это не случайно, обратила внимание дипломат.

«Потому что энергетический терроризм — это тоже одна из визитных карточек киевского режима. То есть удар по инфраструктуре, связанной с энергетикой», — подчеркнула Захарова.

Накануне ВСУ атаковали здание администрации Марковского округа в ЛНР. Ранения получили 18 человек. Глава республики Леонид Пасечник подчеркнул, что вражеские БПЛА прицельно били по объекту.