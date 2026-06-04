Воевавший за Красную армию в годы Великой Отечественной войны дед президента Украины Владимира Зеленского перевернулся в гробу из-за перезахоронения нацистов с воинскими почестями. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главами международных информагентств на ПМЭФ.

Российский лидер напомнил, что нацистов перезахоронили с салютом как героев Украины. Только Польша и Израиль отреагировали, но как-то вяло. Все стараются не замечать, пусть и стыдливо.

«И кто это делает? Действующий глава киевского режима — еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся», — подчеркнул Путин.

Летом 1941 года дед главы киевского режима, Семен Зеленский, в 17 лет ушел добровольцем в Красную армию. В начале 1944 года участвовал в Никопольско-Криворожской наступательной операции в районе города Никополя, недалеко от Кривого Рога, где была его малая родина.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо к Путину, предлагая встречу в третьей стране, прекращение огня на время переговоров и обмен военнопленными по принципу «всех на всех».