Глава киевского режима Владимир Зеленский пытался шантажировать страны НАТО ядерным оружием, но его выпады проигнорировали. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии об украинском кризисе, опубликованном на сайте министерства.

По словам Захаровой, прошедший в Анкаре саммит «был унизительным» для Зеленского. Его не позвали на пленарное заседание, предоставив лишь возможность кратко выступить на форуме. Глава киевского режима выдал прежний набор «хотелок»: выпрашивал оружие, системы ПВО и снаряды к ним.

В итоговой декларации нет намека ни на вступление Украины в альянс, ни на долгосрочную военно-финансовую помощь.

«Не помогла Зеленскому попытка слабо прикрытого шантажа в виде очередного захода на обладание укронацистами ядерного оружия. Об этом он заявил изданию Financial Times накануне саммита, подчеркнув под видом якобы жалобы „вслух“: „У нас не было ядерного оружия, без которого ты не в этом клубе. Ты в клубе тех, на кого можно напасть“», — отметила Захарова.

К стенаниям Зеленского участники саммита не прислушались.

Захарова отметила, что киевский режим пытается усилить террор против мирного населения России, чтобы показать западным кураторам «эффективность» применения их оружия. В последнее время участились нападения на автобусы с мирными гражданами.