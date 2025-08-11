Здесь решат судьбу Украины. Раскрылось точное место саммита Путина и Трампа

Секретная служба арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина

Место закрытого саммита Владимира Путина и Дональда Трампа уже определила Секретная служба США. Такое предположение сделали источники The New York Times .

Белый дом точного места встречи еще не подтверждал. Но Ларри Дисброу, риелтор, занимающийся краткосрочной арендой в Анкоридже, а также почетный консул Германии, сообщил изданию, что арендовал для Секретной службы шестикомнатный коттедж.

«Сегодня утром со мной связались из Секретной службы США и спросили, свободны ли какие-либо из моих помещений, и я согласился на нужное им окно», — сказал он.

При этом Сюзанна ЛаФранс, мэр Анкориджа, заявила в интервью в субботу, что не получила никакой информации о том, будет ли ее город принимать саммит Путина и Трампа.

Выбор Аляски для встречи вызвал в штате смешанную реакцию. По словам бывшего советника губернаторов Тони Ноулза и Стива Коупера Дэвида Рамсера, историческая близость жителей региона к России заметно ослабла после событий 2022 года.

В 2023 году власти Анкориджа прекратили многолетнее «побратимство» с Магаданом, заявив о невозможности игнорировать действия Москвы. При этом столица штата Джуно сохранила партнерские отношения с Владивостоком.

Встреча Владимира Путина и Трампа должна состояться 15 августа. Белый дом рассматривал возможность пригласить на Аляску и Зеленского.