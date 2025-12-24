Застройщиков с Нового года снова начнут штрафовать за срыв сдачи объектов

Мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сдачи объектов истекает 31 декабря, продлевать его не будут. Об этом заявил президент Владимир Путин на итоговой встрече с правительством в 2025 году.

Мораторий действовал со времен пандемии COVID-19.

«Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков. В то же время для покупателей неустойка играет существенную роль», — подчеркнул глава государства.

Он призвал вести системную работу с бизнесменами, чтобы они выполняли обязательства.

Ранее Федеральная антимонопольная служба обязала девелопера ПИК пустить в дома независимых провайдеров, пригрозив административными мерами. Прежде в жилых комплексах компании мог работать только один оператор интернета, что создавало неудобства для жителей.