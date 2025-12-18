ФАС обязала застройщика ПИК пустить провайдеров в свои дома

Строительную компанию ПИК признали нарушителем антимонопольного законодательства за недопуск независимых провайдеров в свои дома. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

В ведомстве заявили, что действия застройщика нарушили интересы жильцов и провайдеров.

Застройщик получил предписание открыть доступ к инфраструктуре своих домов операторам связи, оказывающим услуги доступа к интернету.

В случае неисполнения требований к ПИК применят меры административного воздействия.

Федеральная антимонопольная служба завела дело против строительной компании в конце сентября — после жалоб жильцов на недопуск на территорию жилых домов независимых провайдеров.

Единственной компанией, которая предоставляла жителям доступ к интернету, была компания «Ловител».

В ФАС подчеркнули, что и застройщику, и оператору связи грозят административные штрафы за ущемление интересов пользователей и ограничение конкуренции на рынке услуг.