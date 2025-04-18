Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ проведут в Бишкеке в мае

Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ проведут в мае в Бишкеке. Об этом заявил председатель ГД, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин.

«Его участники обсудят вопросы гармонизации законодательства в части противодействия вызовам и угрозам коллективной безопасности», — отметил Володин.

Также он заявил, что представители парламентов стран СНГ встретятся на форуме «Великое наследие — общее будущее». Мероприятие состоится в рамках Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Волгограде в конце апреля. Участники обсудят сохранение и защиту общей исторической памяти.

Кроме того, на мероприятие приедут представители парламентов Китая, Вьетнама, Монголии, Кубы, Словакии и Сербии.

Ранее стало известно, лидеры каких стран приедут в Россию на парад Победы 9 Мая. Правительство ожидает увидеть лидеров всех государств — участниц ОДКБ.

По словам директора первого департамента стран СНГ министерства иностранных дел Микаэла Агасандяна, воспоминания о Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов объединяют все государства организации.