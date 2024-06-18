Запрет о продаже энергетиков детям прошел первое чтение в Госдуме

Несовершеннолетних россиян оставят без энергетиков. Законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков покупателям младше 18 лет прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вред энергетических напитков доказали врачи. По его словам, бесконтрольное употребление тонизирующей газировки повышает риски развития гипертонии, сахарного диабета и других заболеваний.

«Это решение должно защитить здоровье наших детей, оградить молодежь от пагубных привычек», — подчеркнул он.

Законопроект даст продавцам энергетиков право требовать у молодых покупателей паспорт и отказывать в продаже, если им не исполнилось 18 лет. Также документ пополнят мерами ответственности для торговцев, которые в нарушении закона продолжат продавать энергетики детям.

Кроме того, запретят продажу энергетических напитках в таре объемом более 0,5 литра. Отслеживать выполнение этой нормы закона станут специалисты Роспотребнадзора.

Психиатр-нарколог Василий Шуров отмечал, что состав энергетических напитков может сформировать зависимость у детей. По его словам, сочетание кофе, гуараны, витаминов и сахара приводит к большому выброса серотонина в мозг, и впоследствии он начинает требовать все больше и больше. Специалист добавил, что чрезмерное употребление энергетиков приводит к тахикардии, головокружению и нарушению координации в движениях.