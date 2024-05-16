Нарколог Шуров: энергетики могут спровоцировать тахикардию и нарушение координации у детей | 360°

Здоровье 16 мая 2024, 13:53 Нарколог Шуров: энергетики могут спровоцировать тахикардию и нарушение координации у детей

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Психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал о негативном влиянии энергетических напитков на здоровье детей. Состав таких продуктов настораживает, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

«Для ребенка это мощный эффект за счет кофе, гуараны, витаминов и лошадиной дозы сахара. Она провоцирует выброс серотонина. Мозгу нравится сахар. Мы формируем зависимость», — пояснил врач.

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По его словам, последствиями вредной привычки могут стать тахикардия и головокружение. Кроме того, подросток рискует столкнуться с нарушением координации, а также дереализацией.