Запрет на продажу энергетиков детям усилили штрафами

Торговые точки оштрафуют за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков — энергетиков. Такой закон в четверг, 22 мая, приняла Госдума, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин .

Он пояснил, что до этого депутаты ввели запрет на продажу энергетиков детям. Но без установления штрафов инициатива оказалась неэффективной.

Теперь за реализацию тонизирующих напитков несовершеннолетним продавцов оштрафуют на сумму до 50 тысяч рублей, штраф для директоров магазинов составит до 200 тысяч рублей, а для крупных сетей с юридическим лицом — до 500 тысяч рублей.

Володин пояснил, что употребление энергетиков детьми ведет к риску раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других осложнений. Известны случаи, когда перебравшие с употреблением тонизирующих напитков подростки попадали в больницу в предынсультном состоянии.

В ходе выступления на пленарной сессии Володин подчеркнул, что в дальнейшем Госдума рассмотрит уголовное наказание за продажу энергетиков детям. Он обратил внимание, что всем, кто намерен заработать на здоровье подрастающего поколения, придется ответить по всей строгости.

С 1 марта действующий в ряде регионов России запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним распространили на всю страну. Молодым покупателям при покупке тонизирующего напитка приходится подтверждать свой возраст официальными документами.