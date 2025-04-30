Германия продемонстрировала свое пошаговое отступление от итогов Второй мировой войны, запретив использование в дни юбилея символов Победы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Telegram-канале .

«Объявление Берлином запрета на использование в дни юбилея символов Победы, таких как георгиевская лента, — очередная демонстрация в публичном поле реальной кампании пошагового отступления современной Германии от признания итогов Второй мировой войны», — написала она.

По мнению Матвиенко, Германия не хочет признавать собственную вину и отказалась от «покаяния за совершенное против народов Европы и мира зло». В канун 80-летия Победы над германским фашизмом в ФРГ не хотят лишний раз напоминать о том, кто внес в нее решающий вклад.

По словам председателя Совфеда, десять лет назад такая «политическая наглость» со стороны Германии была непозволительной. Теперь это поведение стало закономерным следствием системных пропагандистских действий западных стран, которые умышленно извращают историю XX века.

Это в очередной раз подтверждает, насколько существенны единство и решимость стран, для которых важно сохранение исторической правды, считает Матвиенко. Она выразила благодарность тем лидерам, которые приедут на 9 Мая в Москву, чтобы почтить память героев.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава КНР Си Цзиньпин приедет в Москву на День Победы. Представитель Кремля отметил, что в праздничные дни будет «очень значительное количество» иностранных лидеров.