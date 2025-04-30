В Кремле подтвердили, что Си Цзиньпин приедет в Москву на День Победы

Фото: Парад в честь 76‑й годовщины Победы в Москве / Медиасток.рф

В Кремле подтвердили, что глава КНР Си Цзиньпин планирует приехать в Москву на День Победы. Об этом сообщил Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые», его процитировал ТАСС .

«Лидера Китая мы ждем. Будет отдельный визит председателя Си», — подчеркнул он.

Песков добавил, что в Москве в праздничные дни будет «очень значительное количество» иностранных лидеров.

Приглашение китайскому коллеге российский лидер Владимир Путин передал 1 апреля через министра иностранных дел Ван И, которого принял в Кремле. Он предложил Си Цзиньпину вместе отпраздновать победу над нацистской Германией и милитаристской Японией, а также пообещал насыщенную программу к его приезду.

До этого посол в Пекине Игорь Моргулов сообщал, что глава КНР намеревается приехать в Москву.