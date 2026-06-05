Западный бизнес проявил интерес к выступлению Путина на пленарке ПМЭФ

Западное бизнес-сообщество проявляет интерес к Петербургскому международному экономическому форуму и ожидает выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал «Известиям» .

«Главное — это интерес, который проявляет западный бизнес, а он проявляет, и даже если его здесь нет, они все сегодня ждут выступления президента в ходе панельной сессии», — отметил Песков.

Пленарное заседание ПМЭФ запланировано на 5 июня, начало в 15:00. Предположительно, сессия продлится около двух часов. На пленарке, помимо российского лидера, выступят выступят президент Танзании Самия Сулуху Хасан, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Тема заседания: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Модератором пленарного заседания в этом году станет исполнительный редактор и ведущая канала India Today Гита Мохан.