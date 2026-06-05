Исполнительный редактор и ведущая канала Гита Мохан специализируется на внешней политике Индии и международных новостях. В декабре прошлого года она брала интервью у президента России Владимира Путина. В беседе поднимались темы расширения НАТО на восток, отношения России и Запада, а также конфликт на Украине и желание главы Белого дома Дональда Трампа урегулировать его гуманизмом.

Пленарное заседание начнется 5 июня в 15:00. Организаторы запланировали двухчасовую сессию, тема которой: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Помимо российского лидера, на пленарке выступят президент Танзании Самия Сулуху Хасан, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн.