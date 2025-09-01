Страны Запада используют шантаж, чтобы помешать установлению многополярного мира. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Западные страны пытаются сохранить свое доминирование, прибегая уже не к переговорам, не к методам честной конкуренции, а к прямому шантажу, давлению, санкциям», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что ключевым итогом саммита Шанхайской организации сотрудничества стало четкое стремление стран защищать свои интересы, сообщили «Известия».

Ранее Лавров в статье «Полвека Хельсинскому акту: ожидания, реальность, перспективы» заявил, что Европа охвачена русофобией и ее милитаризация выходит из-под контроля. Он напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разрешила использовать до 800 миллиардов евро якобы на «оборонные нужды», а канцлер ФРГ Фридрих Мерц заговорил о вооружении Германии и всеобщей воинской повинности.