Лавров заявил, что Европа и Германия вырождаются в подобие «Четвертого рейха»

В Европе полностью погрузилась в «русофобский угар», а ее милитаризация уже становится бесконтрольной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в своей статье «Полвека Хельсинскому акту: Ожидания, реальность, перспективы», опубликованной в «Российской газете».

«Сегодня Европа фактически полностью погрузилась в русофобский угар, а ее милитаризация становится, по сути, бесконтрольной. <…> Напрашиваются прямые исторические параллели: современная Германия, да и вся Европа при нынешних лидерах вырождаются в подобие „Четвертого рейха“», — указал дипломат.

Лавров напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разрешила использовать до 800 миллиардов евро якобы на «оборонные нужды», а канцлер ФРГ Фридрих Мерц заговорил о вооружении Германии и всеобщей воинской повинности.

По его словам, ОБСЕ вряд ли уже чем-то сможет помочь. В условиях антироссийской кампании, развязанной Западом, на второй план отошла борьба с терроризмом, наркотрафиком, торговлей людьми и в целом с оргпреступностью.

ОБСЕ лишится будущего, если позволит странам ЕС и НАТО использовать венскую площадку для демонизации России и переписывать итоги Второй мировой войны, подтасовывая факты.

Ранее Лавров заявил, что Североатлантический альянс «споткнулся» об Украину, продвигаясь на восток.