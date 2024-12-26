Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич назвал критику РФ за якобы нарушение Хельсинского заключительного акта блефом и удобной ширмой, прикрывающей действительность. Его процитировало РИА «Новости» .

«Это не более чем политический блеф, удобная ширма. На самом деле именно Запад блокировал реализацию тех направлений межгосударственного сотрудничества, под которыми подписались в свое время все лидеры», — объяснил Лукашевич.

Ранее стало известно, что спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш начнет готовить Украину к присоединению к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу. Он отметил, что ОБСЕ исполнит на Украине около 24 проектов, которые интересны этой стране.

Чуть позже депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что ОБСЕ — это круг полностью замкнутых на самих себе людей. По его словам, организация была лишена информации из внешнего мира, и сама не интересовалась подобными темами, при этом наращивалась с помощью различных форумов, конгрессов, круглых столов и конференций.