Замминистра промышленности Олег Бочаров может занять пост в ОАК

Пост заместителя директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в ближайшее время может занять нынешний замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров. Об этом сообщил РБК со ссылкой на свои источники в ОАК и в госкорпорации «Ростех».

«На новом посту он будет отвечать за производство гражданских воздушных судов», — сообщает издание.

Олег Бочаров родился в 1968 году в Москву. В 1996 году окончил Московский авиационный институт (МАИ) по направлению «Авиационные двигатели и энергетические установки», несколько лет работал на кафедре. В 2001 году Бочаров стал выпускником Российской академии государственной службы при президенте России по профилю «Юриспруденция».

Должность заместителя министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров получил в 2017 году. До этого он работал и в бизнес-структурах, и в других органах власти: шесть лет занимал пост замдиректора по производству в компании «ВИЛАР», три года возглавлял департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, а также был заместителем директора Московской службы спасения и четыре раза избирался в Мосгордуму.

Ранее стало известно, что занимавший с 2018 года должность генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров перешел на пост главы правления организации, которая войдет в наблюдательный совет.