Занимавший пост генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» с момента ее основания в 2018 году Алексей Комиссаров объявил о своем переходе на пост главы правления организации, которая войдет в наблюдательный совет. Об этом он написал в Telegram-канале .

Комиссаров уточнил что пост руководителя автономной некоммерческой организации займет исполнительный директор Андрей Бетин.

«Мне предложили возглавить правление, которое станет частью наблюдательного совета. Этот орган стратегического планирования будет отвечать за утверждение ключевых направлений развития и оценку эффективности работы платформы», — написал он.

Комиссаров добавил, что среди новых задач, которые стоят перед организацией — синхронизация проектного управления и образовательных программ Президентской академии, а также внедрение и распространение по всей страны лучших научных и управленческих практик.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании АНО «Россия — страна возможностей» в мае 2018 года. Ее постоянным куратором стал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Платформа занимается организацией всероссийских конкурсов, среди которых «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Мастера гостеприимства» «» Наставничество». Для участия в последнем конкурсе предприятия Московской области направили более 900 заявок.