Замминистра обороны России Фомин провел встречу с послом Индии
Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с послом Индии в Москве Винаем Кумаром. Об этом сообщили РИА «Новости» в Министерстве обороны.
На переговорах обсуждалось развитие сотрудничества между странами.
Как сообщили в ведомстве, обе стороны подтвердили, что настроены укреплять взаимодействие в оборонной сфере и продолжать работать в духе «особо привилегированного стратегического партнерства».
Беседа прошла в дружественной обстановке, которую Россия и Индия традиционно поддерживают в своих отношениях.
В июле в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле Фомин входил в группу переговорщиков.
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