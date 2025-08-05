Замминистра обороны России Фомин провел встречу с послом Индии

Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с послом Индии в Москве Винаем Кумаром. Об этом сообщили РИА «Новости» в Министерстве обороны.

На переговорах обсуждалось развитие сотрудничества между странами.

Как сообщили в ведомстве, обе стороны подтвердили, что настроены укреплять взаимодействие в оборонной сфере и продолжать работать в духе «особо привилегированного стратегического партнерства».

Беседа прошла в дружественной обстановке, которую Россия и Индия традиционно поддерживают в своих отношениях.

В июле в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле Фомин входил в группу переговорщиков.