Замгубернатора Нижегородской области Поляков покинул совещание из-за родов жены

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков срочно покинул заседание по демографической политике, потому что у его супруги начались роды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин

По его словам, в воскресенье прошла рабочая встреча, на которой обсуждали демографическую политику.

«Прямо с совещания вынужден был сорваться мой заместитель Егор Поляков — жена рожает! <…> Вот так решаем демографический вопрос — не на словах, а на деле», — заявил Никитин.

Ранее Путин заявил о падении уровня рождаемости в России до 1,41%. Одной из причин сложившейся ситуации стало снижение количества женщин детородного возраста.

Глава государства отметил, что демографический вопрос в стране стал ключевым, его необходимо решать. Сейчас в РФ действуют меры поддержки для семей с детьми, которых нет в других государствах.