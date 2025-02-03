Замглавы МИД РФ обсудил с руководством ХАМАС судьбу пленного россиянина

В Москве состоялась официальная встреча заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с высокопоставленным представителем ХАМАС Муссой Абу-Марзуком. В ходе беседы стороны обсудили вопрос реализации договоренности о прекращении огня в секторе Газа, сообщила пресс-служба МИД РФ на официальном сайте .

Богданов в разговоре потребовал в приоритеном порядке освободить россиянина Александра Труфанова, которого боевики взяли в заложники еще 7 октября 2023 года. Также замглавы МИД указал на необходимость освободить из плена и других заложников ХАМАС.

В МИД подчеркнули и важность работы по формированию независимого государства Палестина в границах 1967 года.

Мусса Абу-Марзук, как сообщила газета The Times of Israel, пообещал, что Труфанова радикалы освободят в ближайшее время. Мужчина имеет двойное гражданство — России и Израиля.

«Один из них, Труфанов, обязательно будет освобожден в ближайшее время. Он будет освобожден, несмотря на то, что он военнослужащий, но решение об его освобождении было принято на первом этапе сделки. Это наш ответ на позицию России по палестинскому вопросу», — заявил высокопоставленный представитель ХАМАС.

Труфанов — гражданское лицо, мужчину похитили из его дома. Однако ХАМАС относит всех заложников-мужчин моложе 50 лет к военнослужащим.

Россиянина боевики вывезли из кибуца Нир Оз, вместе с его девушкой, матерью и бабушкой. Его отца убили. Остальных членов семьи Труфанова освободили в соответствии с предыдущим соглашением о прекращении огня в ноябре 2023 года.

Россиянин входит в список первых 33 так называемых «гуманитарных заложников», которых освободят в ходе продолжающегося 42-дневного первого этапа текущего соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. О его освобождении представители боевиков говорили и в конце января.