В ХАМАС допустили освобождение россиянина Труфанова

ХАМАС: гражданин РФ Труфанов может быть освобожден в подходящее время

Представители палестинского движения ХАМАС могут в «подходящее время» освободить гражданина России Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина. Об этом сообщил советник по СМИ при движении Тахер ан-Нуну, его слова привело РИА «Новости» .

Представителя ХАМАС попросили уточнить судьбу мужчин, в ответ он отметил, что такая информация является частной.

«Сопротивление не представляет бесплатно такие данные. У них есть израильское гражданство, их задерживали как израильтян, а не россиян», — сказал он.

При этом советник отметил, что ХАМАС объявит в «подходящее время», если Труфанов и Харкин попадут в список на обмен с Израилем.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что движение передало Израилю семерых заложников.

«В настоящее время семь заложников в сопровождении ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля возвращаются на территорию Израиля, где пройдут первичное медицинское обследование», — отметили в пресс-службе.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признался, что его шокировали кадры передачи заложников в Газе. ХАМАС провел заложников через бушующую толпу палестинцев, Нетаньяху потребовал Красный крест больше не допускать подобного.

«Я серьезно отношусь к таким кадрам, это еще одно доказательство жестокости террористической организации ХАМАС. Требую от всех посредников обеспечить, чтобы такие кадры не повторялись, а также гарантировать безопасность заложников», — добавил премьер.

Несколько дней назад Израиль в рамках сделки с ХАМАС освободил 200 палестинских заключенных.