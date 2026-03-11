Замглавы ФАС Цыганов ушел в отставку из-за выхода на пенсию

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя ФАС Андрея Цыганова в связи с выходом на пенсию. Такие данные содержит распоряжение правительства, опубликованное на федеральном портале правовых актов .

Цыганов работал заместителем главы Федеральной антимонопольной службы с 2004 года. Он принимал непосредственное участие в разработке антимонопольного законодательства и норм, касающихся иностранных инвестициях.

«Освободить Цыганова Андрея Геннадьевича от должности заместителя руководителя ФАС России в связи с выходом на пенсию», — указали в документе.

За время службы Цыганов получил несколько государственных, ведомственных и международных наград. В их числе орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетное звание заслуженного экономиста России.

