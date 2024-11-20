Законопроект о спецсчетах для доходов иноагентов прошел первое чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали в первом чтении за законопроект о специальных счетах для иностранных агентов, получающих доход в России. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Иноагенты больше не смогут обогащаться за счет страны и ее граждан», — озаглавил он свой пост.

Володин напомнил, что закон предусматривает зачисление всех гонораров и других доходов иностранных агентов на специальные счета, открытие которых станет обязательным. Воспользоваться деньгами владельцы смогут только после отмены своего статуса. Кроме того, суд получит право передавать средства в российский бюджет.

«Сумма таких выплат, по оценкам экспертов, может достигать десятков миллионов рублей», — написал спикер Госдумы.

Он напомнил, что на сегодняшний день статус иностранного агента имеют 493 человека, в том числе те, кто уехал из России, но продолжает получать деньги, не скрывая своего враждебного отношения к Родине.

«После принятия закона средства, накопленные на таких спецсчетах, не будут использованы против нашей страны», — добавил Володин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил покинувшим Россию релокантам новым законопроектом, который запретит им получать доход от сдачи в аренду имущества, оставшегося в России.